Via Cova-via Gioia Castel San Pietro: parte il cantiere della nuova rotatoria

Muoversi in sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza, garantire collegamenti più fluidi tra le diverse zone del territorio: sono questi gli obiettivi della nuova rotatoria tra via Cova e via Gioia, un intervento che partirà l’ultima settimana di febbraio 2026 e che rappresenta un investimento importante per la qualità della vita di chi vive, lavora e transita nel nostro comune.

L’opera, dell’importo complessivo di circa 550.000 euro, sarà finanziata principalmente dal Consorzio Valle di Malta e, in parte minore, dal Consorzio Il Borgo. Con la nuova rotatoria si completa la sistemazione definitiva dell’incrocio, garantendo condizioni di circolazione più sicure e scorrevoli.

I lavori avranno una durata complessiva di circa sei mesi e si svolgeranno in contemporanea con il cantiere per la costruzione della bretella di collegamento tra la nuova rotatoria e Viale Gramsci. Al termine dell’intervento, la nuova infrastruttura consentirà di muoversi più agevolmente tra la via Emilia, l’area artigianale valle di Malta, via Cova e la stazione dei treni

Fasi dei lavori e modifiche alla viabilità

L’intervento sarà suddiviso in tre fasi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, in un’ottica di attenzione concreta verso le esigenze quotidiane di cittadini e imprese. Durante la prima fase, della durata di circa due mesi e mezzo (70-80 giorni), sarà realizzata la semicorona lato est della rotatoria. Nei primi giorni di apertura del cantiere la circolazione rimarrà invariata, successivamente sarà garantita la circolazione a doppia direzione lungo via Cova, dalla via Emilia verso il casello autostradale A14 e viceversa, sarà inoltre consentito l’ingresso in via Gioia provenendo dall’autostrada e l’uscita da via Gioia in via Cova direzione via Emilia. Non sarà invece consentita la svolta da via Gioia in via Cova in direzione del casello autostradale e quella da via Cova in via Gioia provenendo dalla via Emilia.

Ulteriori adeguamenti della viabilità necessari per completare i lavori nelle fasi successive verranno comunicati tempestivamente per permettere ai cittadini di pianificare al meglio i propri spostamenti.

“La realizzazione della rotatoria Cova-Gioia si inserisce in un progetto più ampio che porterà ad una rivisitazione progressiva della viabilità strategica della nostra città, comprensivo della rotatoria sulla via Emilia, della rotatoria di prossima realizzazione al casello autostradale e della nuova bretella che collegherà via Cova e Via Gramsci. – Afferma il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Fantazzini – Un disegno coerente che consentirà di rendere più sicuri e funzionali gli accessi alla città ed i collegamenti tra la stessa, le principali aree produttive e la stazione dei treni. Un investimento non solo sulla sicurezza della rete viaria ma anche sulla competitività e sulla capacità di attrarre investimenti del nostro territorio”.