Spilamberto: tenta di asportare alcolici e apparecchiature audio da un locale. Arrestato

Nella serata del 16 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto un 31enne con l’accusa di rapina impropria aggravata. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di asportare alcolici e apparecchiature audio da un locale notturno, approfittando del momento di chiusura della struttura.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione tempestiva al 112. All’arrivo dei militari, una delle porte di emergenza della struttura presentava evidenti segni di scasso: poco prima, il personale del locale aveva notato movimenti sospetti e un dipendente, accorgendosi della presenza dei malviventi, aveva allertato la proprietà permettendo di intercettare gli uomini mentre cercavano di guadagnare l’uscita con la refurtiva.

L’episodio ha registrato un momento di particolare concitazione quando il titolare e un dipendente tentavano coraggiosamente di sbarrare la strada ai fuggitivi: mentre uno dei complici riusciva a dileguarsi spintonando il proprietario, l’arrestato è stato bloccato sul posto fino all’arrivo dei Carabinieri, giunti in pochi minuti grazie al coordinamento della Centrale Operativa di Modena.

L’operazione, condotta con il supporto dei Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, permetteva di recuperare parte del materiale e avviare le ricerche per identificare gli altri due complici.

In sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.