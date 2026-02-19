giovedì, 19 Febbraio 2026
Prevenire e contrastare la violenza di genere: un’alleanza tra Aziende, Istituzioni e Centri Antiviolenza

Offrire alle imprese del territorio uno spazio concreto di approfondimento e dialogo su prevenzione e contrasto della violenza di genere nei contesti lavorativi e sull’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Con questo intento la Città metropolitana di Bologna e la Rete Capo D (Comunità di Aziende Pari Opportunità) promuovono l’incontro “Impresa Comune – Prevenire e contrastare la violenza di genere: un’alleanza tra Aziende, Istituzioni e Centri Antiviolenza”. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio dalle 9.30 alle 13 all’ Opificio Golinelli di via Paolo Nanni Costa, 14 a Bologna.

Accanto agli interventi di Alexa Pantanella, Azzurra Rinaldi, Cathy La Torre, Lorenzo Gasparrini e Linda Serra, la mattinata vedrà il coinvolgimento diretto di imprese del territorio – tra cui NCV, Aeroporto Marconi, TPER, Gruppo HERA ed Emil Banca – insieme ai Centri Antiviolenza e a Insieme per il Lavoro, in un confronto orientato alla costruzione di strumenti e collaborazioni concrete.

Interverranno, tra le altre, Lucia Ghirardini, Head of People Experience, Culture & Inclusion, Automobili Lamborghini e Presidente Rete Capo D, Emily Clancy, Responsabile del Piano Uguaglianza della Città metropolitana e vicesindaca del Comune di Bologna, Simona Lembi, consigliera regionale della Regione Emilia-Romagna ed Eugenia Ferrara, vicedirettrice della Fondazione Golinelli e Presidente G LAB Srl Impresa Sociale.

Modera l’incontro Andrea Notarnicola, Newton Spa.


Iscrizioni qui, tramite Google Form
L’iniziativa è gratuita; le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Protocollo tra Città metropolitana e Rete Capo D e rientra nel percorso Parità di genere: dialoghi tra istituzioni, imprese e mondo delle associazioni , nella cornice del Piano per l’Uguaglianza.
















