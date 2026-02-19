Pioggia di arresti della Polizia a Bologna: in 4 giornate 9 arresti della Squadra Mobile

Dalla costante azione di contrasto alla criminalità sul territorio di Bologna e provincia, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di 10 persone nell’arco degli ultimi quattro giorni. I provvedimenti riguardano principalmente reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti ed esecuzioni di ordinanze giudiziarie, effettuati tutti dalla Squadra Mobile.

I primi due arresti arrivano all’esito dell’esecuzione di due ordini di carcerazione per un totale di 11 anni di reclusione. Si tratta di un cittadino italiano classe ’87, rintracciato in Via Dozza e destinatario di un provvedimento di cumulo pene di 7 anni di reclusione; quest’ultimo è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Rocco D’Amato”. Lo stesso provvedimento è stato applicato ad un altro uomo, un moldavo classe ’61, rintracciato a Malalbergo, destinatario di un ordine di carcerazione di 4 anni, anch’esso arrestato e portato nella stessa casa circondariale.

Nei pressi di via Mezzofanti e via Silvaggi, martedì 17 febbraio, sono stati arrestati, a seguito di segnalazioni e testimonianze di spaccio in zona, tre soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, due tunisini e una donna italiana. Complessivamente venivano sequestrati circa 450 grammi di cocaina, eroina, marijuana, hashish e circa 28.000 euro di denaro contante, occultati all’interno della loro abitazione.

Nella stessa giornata sono stati arrestati in via Torino due uomini di nazionalità albanese e un uomo di origine kosovara, tutti con numerosi precedenti specifici, poiché resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Nello specifico, dopo essere stati colti in flagranza, gli Agenti hanno sequestrato 1 chilo di cocaina.

Infine, in via Vittorio Veneto a Galliera è stato arrestato in flagranza di reato di spaccio un uomo di origine tunisina classe 2000. L’uomo è stato sorpreso mentre spacciava in strada e, a seguito di perquisizione domiciliare, all’interno della sua abitazione gli Agenti hanno trovato materiale per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente e 25 grammi di cocaina.