Piano Urbanistico Generale di Bologna: in Salaborsa un incontro di presentazione della seconda Variante

Sabato 21 febbraio dalle 10 alle 13, presso l’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa in piazza del Nettuno 3, verrà presentata alla città la seconda Variante del Piano Urbanistico Generale recentemente assunta dal Consiglio comunale.

Il rapido evolversi del contesto ha reso necessario introdurre nuovi strumenti operativi e perfezionare le azioni esistenti, al fine di garantire la piena e tempestiva efficacia dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, pur mantenendo la coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Urbanistico Generale.

L’incontro, a cui sono invitati a partecipare professionisti, tecnici e tutta la cittadinanza, sarà l’occasione per conoscere le proposte di modifiche individuate dal Comune per dare risposta ad alcune importanti questioni, quali il governo delle trasformazioni diffuse, la gestione del rischio alluvioni e l’abitabilità del centro città.

A presentare le misure saranno l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e l’arch. Francesco Evangelisti, direttore Ufficio di Piano Urbanistico, Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente.

L’ingresso è libero previa iscrizione a questo modulo, necessaria per organizzare al meglio il luogo dell’incontro.

Qualora le iscrizioni dovessero chiudersi per esaurimento dei posti, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulla piattaforma Teams tramite questo link.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi come una delle azioni di informazione e di accompagnamento all’approvazione della Variante, su cui sono aperti i termini per presentare le osservazioni fino al 13 aprile 2026.

Maggiori informazioni sulla seconda Variante a questa pagina: http://dru.iperbole.bologna.it/variante-2-al-pug-procedimento-corso