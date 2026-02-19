Mirandola celebra San Francesco

Mirandola si prepara a celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi con un ricco programma di iniziative dal titolo “Mirandola e San Francesco. 1226-2026”, promosso dal Comune di Mirandola in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali e scuole del territorio. Un legame, quello tra Mirandola e il Santo di Assisi, profondo e radicato nella storia: proprio qui sorge infatti una delle prime chiese francescane costruite in Emilia-Romagna dall’Ordine dei Frati Minori, edificata poco dopo la canonizzazione di San Francesco nel 1228. Luogo di culto amatissimo nei secoli, la Chiesa di San Francesco è stata anche Pantheon della famiglia Pico della Mirandola e rappresenta un simbolo identitario per l’intera comunità, duramente colpito dal Sisma Emilia 2012.

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà, sabato 7 marzo 2026 alle ore 10, presso la Sala Conferenze del Polo Culturale “Il Pico” in Piazza Garibaldi 16, la presentazione del progetto “Quasi 8 secoli. La chiesa di Mirandola”, una ricostruzione virtuale in realtà aumentata che consentirà ai cittadini di immergersi, grazie a visori digitali, nell’antico splendore della chiesa. Il progetto, ideato e realizzato dall’azienda informatica Metrohive Studio di Francesco Dibartolomeo, è stato possibile grazie al contributo regionale del Centro Documentazione Sisma Emilia 2012. Le iscrizioni per provare l’esperienza sono aperte (0535.29778 – biblioteca@comune.mirandola.mo.it) con sessioni previste mattina e pomeriggio.

Il programma proseguirà con una conferenza tecnica dedicata alla Chiesa di San Francesco, tornando ad approfondire il percorso di conservazione e valorizzazione dell’edificio a quattro anni dalla giornata di studio organizzata nel 2022 per il decennale del sisma. Nel palinsesto estivo è previsto lo spettacolo di Marina Mariotti “Quando Dante incontrò Francesco. Un viaggio tra poesia e santità”, che andrà in scena nel chiostro del monastero francescano, oggi parte del Polo Culturale Il Pico. Sempre in estate, al Parco della Cassa di Risparmio, si terrà una rassegna cinematografica gratuita con alcuni dei più importanti film dedicati a San Francesco. Nel mese di settembre, durante le Giornate della Terra, è in programma una mini rassegna di incontri, mentre a ottobre sarà inaugurata una mostra di documenti sulla Chiesa di San Francesco e sulla figura del Santo. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle scuole, con un percorso di approfondimento su San Francesco poeta, autore del Cantico delle Creature, tra i più antichi testi in volgare della nostra letteratura.

«Celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco – dichiara l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – significa riscoprire una parte fondamentale della nostra identità storica e spirituale. La Chiesa di San Francesco non è solo un edificio, ma un simbolo della memoria collettiva di Mirandola. Attraverso iniziative culturali, tecnologiche e divulgative vogliamo coinvolgere tutta la comunità, dalle scuole alle famiglie, in un percorso che unisce tradizione e innovazione, memoria e futuro. È un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio e rafforzare il senso di appartenenza al territorio».