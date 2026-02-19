Lunedì al Duse di Bologna ‘Play Dead’ del collettivo canadese People Watching

Un’ode alla resistenza creativa messa in scena con uno stile che celebra l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale. È ‘Play Dead’, lo spettacolo del collettivo canadese People Watching che andrà in scena lunedì 23 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Ambientato in un universo di trappole domestiche e storie intrecciate, ‘Play Dead’ porta sul palco gli aspetti meravigliosi, contorti e ridicoli dell’esperienza umana, attraverso un ibrido di acrobazie, movimento e teatro fisico. Lo spettacolo propone, infatti, una cronaca surreale del quotidiano, celebrando l’assurdità del banale e l’incontenibile desiderio di contatto e intimità, come in una danza sull’ultima canzone prima della fine della festa. Un dinamismo che si esprime nel continuo equilibrio tra la gioia giocosa (play) e l’imprevedibile dolore (dead). ‘Play Dead’ non racconta, dunque, una storia lineare, ma propone un mosaico di frammenti: momenti familiari e inquieti, grotteschi o teneri, che si trasformano in immagini potenti attraverso un linguaggio scenico fluido e multidisciplinare.

People Watching è un collettivo creativo con base a Montréal, fondato durante l’isolamento globale del 2020 per indagare nuove forme di connessione scenica. La ricerca di questo ensemble punta a generare espressioni artistiche ibride, intense e poetiche fondendo acrobazia contemporanea, teatro fisico, coreografia e immagini in movimento. Il gruppo, formato da sei artisti multidisciplinari con precedenti esperienze nel Cirque du Soleil e in The 7 Fingers, approda per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra i circuiti regionali ATER Fondazione in Emilia-Romagna e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it