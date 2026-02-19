Il ricordo del sindaco Marco Massari per la scomparsa di Pietro Iotti

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Iotti, manager d’azienda, già consigliere comunale e presidente di Iren Reggio Emilia” . Così il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari.

“Con la sua scomparsa, la nostra città perde una figura di grande competenza e di autentico spirito civico. Pietro Iotti ha saputo affiancare a una brillante carriera manageriale un impegno concreto e generoso per la comunità, mettendo sempre le proprie capacità e la propria visione al servizio delle istituzioni e dei cittadini.

Nel corso della sua esperienza pubblica ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, contribuendo al dibattito amministrativo con equilibrio, pragmatismo e grande attenzione ai temi dello sviluppo economico e dei servizi pubblici. Successivamente, alla guida di Iren Reggio Emilia, ha operato in una fase cruciale per il sistema dei servizi locali, affrontando con responsabilità e competenza le sfide legate alla gestione energetica e ambientale del territorio.

Il suo percorso è stato caratterizzato da serietà, capacità di dialogo e profondo senso delle istituzioni – continua Massari – . È stato un punto di riferimento per il mondo imprenditoriale e per la nostra comunità.

Alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e ai parenti voglio esprimere, insieme all’Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze”.

***

I funerali di Pietro Iotti si svolgeranno venerdì 20 febbraio alle ore 10 presso la Chiesa parrocchiale di Gavasseto (RE). Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero Monumentale di Reggio Emilia.