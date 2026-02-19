Domenica 22 febbraio il Carnevale in piazza ad Albinea

Domenica 22 febbraio il carnevale invaderà con i suoi colori e la sua allegria anche la piazza di Albinea in un’iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini organizzata da Comune, Pro Loco, Comitato Genitori di Albinea e Albinea Live, con la collaborazione di Wanda Circus.

A partire dalle ore 15 e fino alle 18 ci sarà un laboratorio creativo e lo spettacolo dal titolo “Wanda mito, fammi sognare”.

Nel punto bar gestito da Albinea Live saranno in vendita lo zucchero filato e i pop corn.

In caso di maltempo la festa si sposterà all’interno di sala Maramotti in via don Sturzo 2.