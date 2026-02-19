giovedì, 19 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAlbineaDomenica 22 febbraio il Carnevale in piazza ad Albinea





Domenica 22 febbraio il Carnevale in piazza ad Albinea

Albinea
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domenica 22 febbraio il carnevale invaderà con i suoi colori e la sua allegria anche la piazza di Albinea in un’iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini organizzata da Comune, Pro Loco, Comitato Genitori di Albinea e Albinea Live, con la collaborazione di Wanda Circus.

A partire dalle ore 15 e fino alle 18 ci sarà un laboratorio creativo e lo spettacolo dal titolo “Wanda mito, fammi sognare”.

Nel punto bar gestito da Albinea Live saranno in vendita lo zucchero filato e i pop corn.

In caso di maltempo la festa si sposterà all’interno di sala Maramotti in via don Sturzo 2.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.