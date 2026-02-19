Controlli sulla copertura assicurativa delle auto: a Reggio sequestrati 12 mezzi in tre giorni

Sono dodici in tre giorni di controlli mirati le auto individuate e sanzionate dalla Polizia locale di Reggio Emilia perché in circolazione prive di copertura assicurativa. Da ottobre 2025 a metà febbraio 2026 gli agenti hanno posto sotto sequestro 143 mezzi privi di Rca.

I pattugliamenti volti a migliorare le condizioni di sicurezza di tutti gli utenti della strada, sono stati effettuati sia in modo dinamico, grazie all’uso del Targa sytem, sia in postazione fissa, utilizzando una app inserita nel tablet in dotazione agli agenti.

Durante i controlli gli operatori di Polizia locale hanno fermato anche due automobilisti la cui vettura, già sanzionata per mancanza di copertura assicurativa da altri corpi di polizia, è stata quindi confiscata. In questi casi, oltre a una sanzione di 1.814 euro e alla confisca della vettura, che dopo 5 giorni viene alienata, il conducente rischia la revoca della patente.

Tra le irregolarità riscontrate anche una falsa assicurazione stipulata on line: la vittima della truffa da ottobre utilizzava la sua auto, una Ford, convinta di avere una regolare copertura assicurativa che si è pero rivelata essere inesistente; la donna ha quindi sporto denuncia contro ignoti al comando di via Brigata Reggio. Per lei sono comunque scattate le sanzioni e i provvedimenti previsti dal Codice della Strada per i mezzi privi di copertura assicurativa.

Oltre al Targa System, installato su un’auto di servizio da tempo utilizzato dagli agenti di Reggio per il controllo dinamico sulle strade, l’App “Targa 129”, di più recente introduzione, è uno strumento in più nell’ambito delle azioni volte a migliorare la sicurezza stradale che durante i controlli permette una rapida individuazione di diverse violazioni. Il sistema, connesso alle telecamere di videosorveglianza stradale Ocr (optical character recognition), è infatti in grado di individuare i veicoli privi di assicurazione, non revisionati, inseriti nella “black list” dei mezzi rubati o soggetti a rintraccio, segnalando in tempo reale le violazioni alla pattuglia che effettua il controllo stradale.

Il Codice della Strada con l’articolo 193 regola l’obbligatorietà della copertura assicurativa dei mezzi in circolazione. Chi si mette al volante di una vettura non assicurata rischia un verbale da 866 euro e la sanzione accessoria del sequestro con fermo del veicolo. Il mezzo, trasportato con il carro attrezzi, dovrà essere custodito in un luogo non soggetto al pubblico passaggio fino al dissequestro che avverrà solo grazie al pagamento della sanzione e della copertura assicurativa per almeno sei mesi. Se la violazione viene reiterata nell’arco di due anni è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sospensione della patente.