Carpi: commessa coraggiosa e carabinieri sventano furto in un supermercato

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri, a Carpi, è stato un pomeriggio movimentato alla “Coop Magazzeno” di via Don Albertario, dove la prontezza di una commessa e il rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Carpi hanno permesso di bloccare l’autore di un furto e di recuperare l’intera refurtiva.

Secondo la ricostruzione, una donna, in corso di identificazione, prelevava dagli scaffali ventidue pezzi di Grana Padano, per un valore complessivo di 176 euro, nascondendoli con cura all’interno di uno zaino.

Una commessa notava la vicenda e la seguiva all’esterno dell’attività commerciale, riuscendo a fermarla: in quel frangente, la donna riusciva però a passare lo zaino ad un complice, un ragazzo di origine rumena, che si dava immediatamente alla fuga.

Con grande determinazione, la stessa commessa inseguiva anche il ragazzo, con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio perlustrativo nella zona, che nel frattempo era stata allertata ed aveva raggiunto rapidamente il luogo.

I militari riuscivano a bloccare l’indagato ed a recuperare l’intera refurtiva, poi restituita al supermercato.

Su disposizione della locale Procura della Repubblica, il giovane veniva tratto in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Carpi.

In sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di firma, tre volte a settimana, presso i Carabinieri di Modena. Le indagini proseguono le indagini per identificare la complice.

Un episodio che si è concluso positivamente grazie alla collaborazione tra il personale del punto vendita ed i Carabinieri, la cui tempestività ha impedito che il furto andasse a segno.