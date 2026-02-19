giovedì, 19 Febbraio 2026
Ad Albinea la Polizia Locale nelle scuole per insegnare l’educazione stradale

AlbineaScuola
Tempo di lettura Less than 1 min.
Tra marzo e aprile la Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche entrerà nelle scuole per insegnare ai ragazzi alcuni fondamentali principi di educazione stradale. I momenti didattici avranno come protagonisti gli agenti e gli alunni delle classi quarte della scuola secondaria di primo grado di Albinea e Borzano.

Ogni classe incontrerà due volte la Pl per due ore. In queste lezioni verranno spiegati i principali segnali stradali, il comportamento che il pedone deve tenere su strada, quello del ciclista, alcune nozioni sull’uso del monopattino e come ci si deve comportare quando si sale su veicoli adibiti al trasporto persone (scuolabus, autobus, ecc…).

Infine sarà svolta una lezione di altre due ore per ogni classe che consisterà in un’uscita a piedi. Al rientro in classe ci sarà una prova a quiz sulle regole del codice della strada spiegate con un riconoscimento a chi avrà superato il test.

















Redazione 1

