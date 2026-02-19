24enne arrestato a Carpi per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 24 anni per i reati di lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 17 febbraio scorso, intorno alle ore 13.00, personale del Commissariato di P.S. di Carpi è intervenuto nel centro cittadino, su segnalazione al numero di emergenza 112 NUE, per una lite in atto. All’arrivo della Polizia sul luogo segnalato si trovava il 24enne in evidente stato di agitazione, il quale da subito ha tenuto un atteggiamento aggressivo e provocatorio, insultando e minacciando di morte le persone presenti e gli agenti, fino al punto di aggredire fisicamente un operatore, spingendolo violentemente e facendolo rovinare a terra. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Sulla base delle testimonianze raccolte, gli operatori hanno ricostruito quanto accaduto, ovvero che poco prima dell’arrivo della Polizia l’indagato aveva insultato e minacciato una donna per futili motivi.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.