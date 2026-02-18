Via libera alla piena attuazione della Strategia di Sviluppo Rurale 23-27 del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano

Nonostante il fisiologico slittamento iniziale tra la chiusura della precedente programmazione e l’avvio di quella in corso, i primi due bandi pubblicati e chiusi nell’anno 2025 dal GAL hanno fatto registrare un notevole successo tra le imprese del territorio GAL.

Il numero di domande ricevute è un indicatore chiaro che conferma la prosecuzione dell’impegno del GAL a favore delle esigenze dello sviluppo locale: per il bando AF-AS_09B rivolto a sostenere l’innovazione nella filiera forestale, sono state giudicate ammissibili 19 domande per un totale di 953 mila euro, ben di più delle risorse inizialmente allocate ma grazie alla variante finanziaria approvata durante il CDA del 16/02 il fabbisogno dovrebbe poter essere integralmente coperto; per il bando AF_AS-01B rivolto al mondo turistico-ricettivo, sono state approvate 14 domande per un totale di quasi 1 milione e 400 mila euro di contributo da destinare a investimenti per la riqualificazione e la diversificazione delle strutture turistiche.

Complessivamente, un risultato di grande valore reso possibile dalla sinergia tra territori, associazioni di categoria e GAL che avrà importanti ricadute per lo sviluppo economico locale dal momento che saranno generati investimenti per quasi 4 milioni di euro. Se si considera che nell’arco delle prossime settimane si concluderà anche l’istruttoria del bando start-up e che nel 2026 si continuerà ad attuare la SSL 2023-2027 con la pubblicazione dei bandi per agriturismo, commercio ed artigianato mettendo in campo anche risorse per la viabilità rurale, l’azione del GAL andrà ad intersecare a tutto tondo le reali esigenze delle imprese e degli Enti del territorio.