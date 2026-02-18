Under 30 Lab, a Vergato quattro laboratori gratuiti sull’orientamento e la ricerca del lavoro in Appennino per giovani tra i 19 e i 29 anni

“Come faccio a trovare la mia strada nel mondo del lavoro?”. Tante ragazze e ragazzi intorno ai vent’anni si fanno più o meno questa domanda. E non è facile cercare la risposta da soli, specialmente se non si hanno ancora le idee chiare. Il rischio è abbandonare il tentativo o ritrovarsi in una situazione lavorativa insoddisfacente.

Per cambiare direzione, nell’Appennino bolognese lunedì 23 febbraio partirà Under 30 Lab, il nuovo percorso formativo gratuito di orientamento e ricerca attiva del lavoro per giovani tra i 19 e i 29 anni. Il progetto di Insieme per il lavoro è realizzato dall’associazione Namo in collaborazione con il Comune di Vergato, con la partecipazione di BIS – Bologna Innovation Square e dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

Under 30 Lab è un ciclo di quattro laboratori fra febbraio e marzo, della durata di due ore e in presenza, molto pratici e coinvolgenti. Le attività coinvolgeranno infatti in prima persona le ragazze e i ragazzi attraverso confronti, esercitazioni e sperimentazione degli strumenti di ricerca del lavoro.

Chi partecipa al percorso imparerà a valorizzare le proprie competenze ed esperienze, a stabilire una strategia sulla base dei suoi obiettivi personali e a gestire tutte le fasi della ricerca di lavoro: dalla scelta dei siti alla stesura del curriculum, dalla redazione della lettera di candidatura fino al colloquio di selezione.

Gli incontri si terranno dalle 16 alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Vergato (piazza Capitani della Montagna 1) con il seguente programma:

23 febbraio – Progetti e obiettivi di inserimento professionale

3 marzo – La valorizzazione delle competenze

10 marzo – La definizione di una strategia di ricerca

17 marzo – La ricerca attiva del lavoro

I posti sono limitati. Il metodo interattivo di Under 30 Lab è su misura per un piccolo gruppo, quindi è consigliabile prenotarsi subito, compilando il form d’iscrizione o scrivendo a progetti@insiemeperillavoro.it

Per informazioni

Anna Michela Ferradini – Insieme per il lavoro

3314903853, annamichela.ferradini@cittametropolitana.bo.it