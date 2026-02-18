Trovato con 350 grammi tra hashish e marijuana e oltre 27mila euro in contanti

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 20enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando in via De’ Carracci per verificare dei movimenti sospetti di cui erano venuti a conoscenza.

Alla vista del 20enne che si trovava alla guida di un’autovettura, i militari gli hanno intimato l’alt per un controllo dei documenti di guida e di circolazione. Durante gli accertamenti, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dal giovane che aveva iniziato ad agitarsi. Ulteriori approfondimenti investigativi sul conducente hanno rilevato che era gravato da precedenti di polizia in materia di droga. A quel punto i militari hanno avuto il sospetto che il 20enne stesse trasportando qualcosa di illecito e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare.

Le operazioni di ricerca all’interno dell’auto hanno consentito di trovare due panetti di hashish e una busta di marijuana del peso complessivo di circa 350 grammi, mentre nell’abitazione del giovane sono stati trovati 27.860 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 20enne è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.