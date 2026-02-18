mercoledì, 18 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia, trovato in zona stazione con le dosi pronte per lo...





Reggio Emilia, trovato in zona stazione con le dosi pronte per lo spaccio

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nei pressi della storica stazione ferroviaria di Reggio Emilia, un 27enne è stato individuato dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, focalizzato anche sulla prevenzione e repressione delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

L’episodio risale al pomeriggio del 6 febbraio scorso. Il giovane, dopo essere stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro dosi di hashish per un peso totale di circa 37 grammi e una dose di cocaina dal peso complessivo di circa 2 grammi. Successivamente, con una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori 0,73 grammi di hashish. Tutte le sostanze stupefacenti recuperate sono state immediatamente sequestrate.

Alla luce di questi elementi, il 27enne egiziano, residente a Reggio Emilia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli accertamenti preliminari proseguiranno al fine di condurre approfondimenti investigativi utili alle valutazioni necessarie per le decisioni legate all’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.