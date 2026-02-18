Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 febbraio 2026

Coperto o molto nuvoloso su tutto il territorio regionale con precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale dove sui rilievi potranno assumere carattere di rovescio. Quota neve variabile tra i 500-600 metri sul settore occidentale, con occasionali e temporanei abbassamenti fino a livello della pianura nel corso della mattina; tra 1200-1500 metri sul settore centro-orientale. Attenuazione dei fenomeni già dalle prime ore del pomeriggio, in esaurimento dalla serata.

Temperature minime comprese tra 5 e 6 gradi sul settore centro-occidentale della regione, tra 7 e 9 gradi sulle pianure orientali. Massime intorno a 8/9 gradi su piacentino e parmense, tra 13 e 17 gradi sul resto del territorio.

Venti inizialmente deboli da est in pianura, deboli meridionali sui rilievi. Dalla mattinata deboli-moderati in rotazione da ovest in pianura, moderati-forti da sud-ovest sui rilievi con rinforzi, in particolare sull’Appennino orientale. Attenuazione a fine giornata moderati o forti, in prevalenza provenienti dai quadranti meridionali con rotazione dei venti in serata dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

(Arpae)