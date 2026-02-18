Nuovi orari di apertura alla Biblioteca Crovi

A partire dal 23 febbraio la Biblioteca Crovi, attualmente nella sede di via Sozzi 1, nella stessa struttura della scuola media Bismantova, cambierà orari. La biblioteca sarà aperta al lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Il martedì solo dalle 14 alle 18.30, quindi con la chiusura al mattino.

Restano invece invariati gli orari della Sala studio attualmente ospitata al primo piano del Teatro Bismantova: è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Si tratta di servizi molto utilizzati e apprezzati da persone di tutte le età, che a breve troveranno una nuova e moderna sede nell’ex Centro culturale polivalente, oggetto di una profonda ristrutturazione che lo trasformerà nelle “Officine della creatività”, un polo culturale fondamentale per Castelnovo e tutta la montagna.

Alla Biblioteca Crovi è disponibile un’ampia gamma di servizi, legati al prestito di libri e materiali multimediali (anche attraverso il servizio interbibliotecario provinciale), e una bella e attrezzata sezione 0 – 6 anni. Servizi che in questi anni hanno caratterizzato la biblioteca castelnovese, rendendola un punto di riferimento a livello provinciale per vivacità e qualità della proposta.

Inoltre grande successo hanno avuto le attività del progetto “Giovani in biblioteca”, il cui intento è stato quello di rinnovare la percezione della stessa biblioteca da semplice luogo di lettura e consultazione libri, ad uno spazio di aggregazione in grado di offrire opportunità e momenti di formazione. Un progetto che ha contribuito a creare gruppi di ragazze e ragazzi che continuano a frequentare la biblioteca, e che sono stati coinvolti ad esempio attraversi corsi di disegno, di cucito, di fumetto, di cosmesi naturale e altre attività creative.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero della Biblioteca Crovi, 0522 610204, oppure seguire la pagina facebook www.facebook.com/bibliotecacrovi.