“Non serve spegnere gli schermi”, il 21 febbraio al Bertoli incontro con la pedagogista Emilia Dotto

Sassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Nessuno è un genitore perfetto. Non cresciamo bambini senza tecnologia. Cresciamo bambini capaci di scegliere, di creare, di pensare criticamente. Cresciamo bambini che non sono soli davanti al digitale, ma accompagnati. Perché alla fine, lo strumento più potente non è il tablet, non è il robot, non è l’app. È l’adulto che siede accanto e dice: “Raccontami cosa stai facendo”. E questo, oggi più che mai, è un atto educativo di grande valore.

Sabato al Bertoli un incontro rivolto a tutti per parlare di schermi, emozioni, limiti e possibilità educative. Non per trovare regole perfette, ma per riflettere insieme su come accompagnare i bambini nel mondo digitale con consapevolezza e relazione.

“Non serve spegnere gli schermi”

Kikko Casolari intervista la pedagogista Emilia Dotto

sabato 21 febbraio dalle 17:30 all’Auditorium Bertoli in via Pia a Sassuolo.

Ingresso gratuito, per prenotazioni info@prolocosassuolo.it

















