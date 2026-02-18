mercoledì, 18 Febbraio 2026
Esplosione all’Interporto di Bentivoglio, grave l’autista di un camion

Una violenta esplosione ha coinvolto un camion e il suo autista ieri sera intorno alle 21.30 nell’area dell’Interporto di Bentivoglio, in via Santa Maria in Duno. L’autista, 66 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni molto gravi a causa delle ustioni e di una probabile intossicazione.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe successo a causa del malfunzionamento di una bombola utilizzata dall’autista per preparare da mangiare. Dopo l’esplosione, in pochi minuti sarebbe partito il rogo. Le fiamme hanno coinvolto anche altri due mezzi pesanti parcheggiati accanto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Molinella e la Polizia Locale.

















