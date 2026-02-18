Cessione di droga in Via Albini a Bologna: tre arresti e 450 grammi di sostanza stupefacente sequestrata

La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di ieri ha arrestato tre soggetti in concorso per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, la Squadra Mobile di Bologna, a seguito di segnalazioni di un’intensa attività di spaccio in Via Albini angolo Via Mazzofanti, ha predisposto un servizio di osservazione in zona nella giornata di ieri. Nel corso del servizio, gli Agenti hanno notato un tunisino classe ’92, irregolare sul territorio nazionale, che saliva a bordo di un’autovettura ed in cambio di denaro consegnava una dose di eroina ad un altro uomo. Successivamente il tunisino si recava presso un appartamento in una via parallela di via Albini e, dopo essere riuscito in strada, con le stesse modalità effettuava altre cessioni. Gli operatori, dunque, fermavano il tunisino trovandolo in possesso di una dose di eroina di grammi 1.

Nel frattempo altro personale della Squadra Mobile era rimasto in osservazione presso l’appartamento dove era stato visto entrare il tunisino; poco dopo da lì usciva un altro ragazzo tunisino classe 2000 che, alla vista dei poliziotti, tentava di scappare spintonando e colpendo uno di loro, senza però riuscirsi. Quest’ultimo veniva trovato in possesso di 31 dosi di eroina dal peso di grammi 12.

All’interno dell’appartamento era presente una donna italiana, moglie del tunisino classe 2000. Sopra un tavolino sono stati rinvenuti 68 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 7 grammi di eroina e materiali per il confezionamento dello stupefacente; mentre in un’altra stanza all’interno della fodera di un casco erano occultati 58 grammi di cocaina e altri 280 grammi di eroina. Nell’appartamento inoltre sono stati sequestrati circa 27.900 euro, tre monopattini e quattro biciclette elettriche.

Da accertamenti risultava che il tunisino classe 2000, irregolare sul territorio nazionale, è gravato da precedenti di Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza di stupefacente.

Gli Agenti hanno arrestato i tre soggetti per il reato di spaccio e hanno denunciato in stato di libertà il tunisino classe 2000 per il reato di ricettazione. I tre sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato”.