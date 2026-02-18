ASP Terre di Castelli approva il positivo bilancio sociale

Sabato 21 febbraio, a Montese, sarà una giornata particolare per ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”.

Al mattino, infatti, verrà presentato il Bilancio Sociale 2024, per restituire a tutti i portatori di interesse dell’azienda, a partire dagli Enti soci, il valore sociale prodotto nel corso dell’anno 2024, mentre al verrà festeggiato il ventennale del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “Il Melograno”, con un programma che ripercorrerà la storia, recente e non, del centro.

L’Amministratore unico, Filippo Molinari, insediatosi a febbraio 2025, sottolinea come «l’azienda si sia dimostrata solida e capace di perseguire gli obiettivi fissati, chiudendo l’esercizio 2024 con un utile di oltre 38mila euro. Questo risultato, insieme agli accantonamenti precedenti, confluisce in riserve per un ammontare complessivo di 84mila euro, rafforzando la stabilità finanziaria dell’ASP. Nonostante alcune criticità gestionali e l’aumento generale dei costi, l’azienda ha continuato a valorizzare le azioni volte all’innovazione dei propri servizi e progetti, tra cui il “Bla Bla Festival”, l’avvio del progetto “Zeroseiplus” e la gestione dell’appartamento del “Dopo di Noi La casa di Nello”».

L’Amministratore Unico ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione strategica con l’Asp Delia Repetto del Distretto del Sorbara e la nuova riorganizzazione interna per Aree (Anziani e Fragili), con l’obiettivo di rendere il modello organizzativo più efficace e sostenibile nel tempo.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 14:00, si terranno i festeggiamenti per celebrare il traguardo dei “20 anni + 1” del Centro Il Melograno, con un programma che include l’inaugurazione della mostra fotografica e video intitolata “MeloRacconti: le persone cambiano, la vita scorre, i ricordi restano” e la presentazione del nuovo logo del centro.

Entrambi gli appuntamenti prevedono i saluti istituzionali di Giovanni Galli, Presidente dell’Assemblea dei soci ASP, Sindaco del comune di Marano s/P e Assessore Welfare Unione Terre di Castelli. Interverranno inoltre Filippo Molinari, Amministratore Unico, e Paola Covili, Direttrice dell’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”.