Al Teatro Duse di Bologna omaggio a Franco Battiato con ‘Voglio vederti danzare’

Il Teatro Duse di Bologna rende omaggio a Franco Battiato con ‘Voglio vederti danzare’, nuovo spettacolo dedicato al maestro catanese che andrà in scena mercoledì 25 febbraio (ore 21). Lo show, nato nel 2024, è un’esplorazione della poliedrica carriera dell’artista siciliano. Il pubblico sarà trasportato, infatti, in un viaggio, in continua evoluzione, attraverso le varie fasi di sperimentazione condotte da Battiato, dal pop colto alla musica mistica, classica e spirituale, in cui l’artista ha sempre dimostrato una capacità unica di reinventarsi, senza mai perdere la sua essenza di ricercatore visionario.

Sul palco rivivranno, dunque, temi, sonorità ed emozioni dei suoi capolavori: dalla svolta eclettica dell’Era del cinghiale bianco ai riferimenti letterari di Prospettiva Nevskij, dalla riflessione sulla vita e la trascendenza, al metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio Centro di gravità permanente, fino ai Dervisci rotanti immortalati nei versi di Voglio vederti danzare, e molto altro. Ne scaturisce uno spettacolo suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo spirito, l’amore e l’anima, si fonderanno tra note e parole.

Accanto alla band e ai frontmen David Cuppari e Giorgia Zaccagni anche l’Orchestra d’archi di Roma Sinfonietta diretta da M° Giovanni Cernicchiaro e le danze ipnotiche dei Dervisci rotanti.

