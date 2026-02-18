A Novellara nel weekend

I progetti migliori non finiscono mai ma lasciano in eredità domande e pensieri che continuano a circolare, nelle persone che si sono incontrate, nelle parole che hanno aperto varchi. È da qui che prende forma “Racconti senza frontiere”, la rassegna letteraria che raccoglie l’eredità del percorso del Bando Pace realizzato a Novellara nei mesi scorsi e la rilancia in una nuova serie di appuntamenti dedicati a intercultura, dialogo e pace.

Dopo l’appuntamento inaugurale dello scorso gennaio, il prossimo incontro è in programma sabato 21 febbraio 2026 alle 16:30 alla Biblioteca Comunale di Novellara, negli spazi della Rocca dei Gonzaga (Piazzale Marconi 1). Ospite sarà l’avvocata Cristiana Cianitto, autrice del volume “Minoranze e simboli religiosi. I sikh tra identità e cittadinanza” (G. Giappichelli Editore). A moderare l’incontro sarà Ivan Mario Cipressi.

Attraverso il caso dei sikh, il libro affronta un tema attualissimo: il rapporto tra identità, cittadinanza e simboli religiosi nello spazio pubblico, tra diritti fondamentali, riconoscimento delle minoranze e costruzione di una convivenza rispettosa. Un’occasione per approfondire questioni spesso al centro del dibattito pubblico, con strumenti chiari e rigorosi, e per confrontarsi insieme su come le società contemporanee possano abitare la pluralità senza semplificazioni.

“Racconti senza frontiere” nasce con questo obiettivo: creare momenti in cui la comunità non sia semplice spettatrice, ma parte attiva di un percorso condiviso. Perché la letteratura, come i racconti, attraversa confini, dà voce a esperienze diverse e aiuta a leggere il presente con uno sguardo più attento, aperto e consapevole.

L’iniziativa è gratuita e a ingresso libero. Per informazioni: biblioteca@comune.novellara.re.it, 0522 655419, 331 8092229