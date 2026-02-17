martedì, 17 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTangenziale di Bologna: chiusure per cinque ore notturne degli svincoli 4 bis,...





Tangenziale di Bologna: chiusure per cinque ore notturne degli svincoli 4 bis, 8 e 9

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato o allo svincolo 2 Borgo Panigale;

-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab o allo svincolo 7 Bologna Centro;

-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o allo svincolo 8 Fiera.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.