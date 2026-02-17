Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro APS

Lo scorso 3 febbraio si è svolto il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro APS, realtà attiva nel territorio di Sassuolo nella promozione della socialità, della cura del verde pubblico e dell’orticoltura per la terza età.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente: Vittorio Moretti

Vice Presidente: Vainer Romoli

Consiglieri: Angelo Gabriele Borgi, Claudio Lodesani, Ernesto Pifferi, Giancarlo Caroli, Sonia Lombardi.

L’associazione gestisce un’area ortiva situata nella parte sud del Parco Albero d’Oro, composta da 46 appezzamenti di circa 30 mq ciascuno, destinati prevalentemente a cittadini pensionati residenti nel Comune di Sassuolo che non dispongano di altri orti comunali. È inoltre prevista la possibilità di assegnare fino a cinque appezzamenti a persone che abbiano compiuto 45 anni, anche se non pensionate.

Gli orti hanno carattere familiare e devono essere coltivati principalmente dall’assegnatario, nel rispetto delle finalità sociali e aggregative del progetto.

Oltre alla gestione degli orti, l’associazione si occupa della manutenzione del “Giardino giapponese”, situato in prossimità dell’area ortiva, e del “Bosco dei Nuovi Nati”, contribuendo alla valorizzazione ambientale del quartiere.

L’Associazione partecipa inoltre al bando “Ideasassuolo”, grazie al quale promuove iniziative e attività aperte al pubblico. Tra i progetti in programma per il prossimo periodo figurano corsi dedicati alla coltivazione e alla produzione di bonsai, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e passione per questa antica arte.

L’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro APS invita tutti i cittadini interessati a collaborare al miglioramento del parco e alla realizzazione di nuove iniziative a prendere contatto tramite l’indirizzo email: ortiebonsaialberodoro@gmail.com