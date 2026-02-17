martedì, 17 Febbraio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 18 febbraio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Condizioni di nuvolosità irregolare in pianura con ampie schiarite, addensamenti sui rilievi con possibilità di deboli e irregolari precipitazioni. In serata aumento della nuvolosità su tutta la regione con precipitazioni sul settore centro occidentale inizialmente sui rilievi e nel corso della notte in estensione sulle aree di pianura. Quota neve oscillante tra 1600-1800 metri.

Temperature minime in diminuzione, comprese tra 2 e 4 gradi, massime quasi stazionarie comprese tra 11 e 15 gradi. Venti deboli variabili in pianura, moderati da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)

















