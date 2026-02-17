Polizia Locale, il report delle attività nella zona del giardino Parker-Lennon di Bologna

Dopo gli interventi in zona Amendola, proseguono le azioni integrate della Polizia Locale in altre zone della città. Nei giorni scorsi è toccato a quella del giardino Parker-Lennon per verificare il rispetto delle regole nello spazio pubblico e contribuire alla vivibilità e sicurezza dell’area.
Il lavoro è incentrato sul modello di intervento dei “servizi coordinati”, una modalità di intervento più integrata e mirata, che unisce le diverse competenze tra nuclei territoriali e specializzati.
Operazioni coordinate che hanno visto collaborare insieme il reparto territoriale San Donato-San Vitale affiancato ai reparti specialistici, come il reparto Sicurezza Urbana con l’unità cinofila, il reparto Motociclisti per i controlli di sicurezza stradale e il reparto Commerciale per le verifiche amministrative nelle attività economiche. Un modello operativo che rafforza la presenza sul territorio, costruisce prossimità e interviene in modo puntuale dove l’insicurezza è più sentita, grazie anche alla collaborazione con il gruppo di Sicurezza partecipata della zona, attivo da alcune settimane.
Ecco alcuni numeri relativi alle operazioni effettuate nelle giornate di venerdì 13 e lunedì 16 febbraio
Attività di sicurezza stradale
- 75 veicoli controllati
- 38 verbali
- 2 sequestri ai fini confisca
- 6 mesi fermi amministrativi
- 1 patente ritirata
Dettaglio
- 3 verbali per mancata revisione periodica del veicolo
- 1 verbale per circolazione in senso vietato
- 1 verbale per rosso semaforico
- 2 verbali per cellulare alla guida con 1 ritiro di patente
- 1 verbale per mancanza db killer su motociclo ( circolava senza silenziatore con rumori importanti di emissioni acustiche )
- 21 verbali per circolazione di monopattino senza casco
- 2 verbali per circolazione di monopattino sul marciapiede
- 1 verbale per circolazione a bordo di monopattino elettrico senza aver compiuto 14 anni
- 1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 0.5 ed inferiore ad 1 KW
- 1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 1 KW con sequestro ai fini di confisca
- Effettuato intervento a carico di un conducente di monopattino non omologato, sanzionato per guida senza patente, senza certificato di circolazione, senza casco e privo di targa. Sanzioni per oltre 5 mila euro, sequestro ai fini della confisca del mezzo e fermi amministrativi per totali 6 mesi.
Attività di sicurezza urbana
- Controllata tutta l’area verde del giardino Parker-Lennon con l’ausilio dell’unità cinofila
- Passaggi nei giardini delle case Acer di via Rasi e in via Sacco
- Controllate le aree verdi condominiali via Reiter e via Pezzana
- Operazione antidegrado e ripristino dell’area
- Rinvenuto portafoglio e restituito al legittimo proprietario
Tutela del consumatore
9 attività controllate (7 pubblici esercizi, 1 negozio di vicinato e 1 attività di servizi alla persona) e 14 violazioni accertate per un totale di euro 5.582 di sanzioni:
- Redatti due verbali per violazione del regolamento dei dehors perchè lasciati fruibili gli arredi all’interno dello stesso presso il giardino Parker Lennon: sanzione 100 euro
- Pubblico esercizio in via Serena sanzionato per omessa esposizione della Scia e mancata esposizione prezzi di vendita: sanzione 616 euro
- Pubblico esercizio in via Caduti della via Fani sanzionato per dehors abusivo con 173 euro
Centro massaggi in via del Lavoro: sanzionato per insegna abusiva e attività di estetista senza autorizzazione con 1216 euro
- Pubblico esercizio in via del Lavoro: sanzionato per omessa esposizione della Scia e omessa esposizione orario e per intrattenimenti musicali senza Scia: totale 925 euro
- Pubblico esercizio in via del Lavoro sanzionato per omessa esposizione della Scia con 308 euro
Esercizio di vicinato in via del Lavoro sanzionato per mancata esposizione prezzi di vendita e per mancata esposizione della categoria origine merceologica con 2.132 euro
- Pubblico esercizio in via della Repubblica sanzionato per intrattenimenti musicali senza Scia con 412 euro.