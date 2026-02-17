Polizia Locale, il report delle attività nella zona del giardino Parker-Lennon di Bologna

Dopo gli interventi in zona Amendola, proseguono le azioni integrate della Polizia Locale in altre zone della città. Nei giorni scorsi è toccato a quella del giardino Parker-Lennon per verificare il rispetto delle regole nello spazio pubblico e contribuire alla vivibilità e sicurezza dell’area.

Il lavoro è incentrato sul modello di intervento dei “servizi coordinati”, una modalità di intervento più integrata e mirata, che unisce le diverse competenze tra nuclei territoriali e specializzati.

Operazioni coordinate che hanno visto collaborare insieme il reparto territoriale San Donato-San Vitale affiancato ai reparti specialistici, come il reparto Sicurezza Urbana con l’unità cinofila, il reparto Motociclisti per i controlli di sicurezza stradale e il reparto Commerciale per le verifiche amministrative nelle attività economiche. Un modello operativo che rafforza la presenza sul territorio, costruisce prossimità e interviene in modo puntuale dove l’insicurezza è più sentita, grazie anche alla collaborazione con il gruppo di Sicurezza partecipata della zona, attivo da alcune settimane.

Ecco alcuni numeri relativi alle operazioni effettuate nelle giornate di venerdì 13 e lunedì 16 febbraio

Attività di sicurezza stradale

75 veicoli controllati

38 verbali

2 sequestri ai fini confisca

6 mesi fermi amministrativi

1 patente ritirata

Dettaglio

3 verbali per mancata revisione periodica del veicolo

1 verbale per circolazione in senso vietato

1 verbale per rosso semaforico

2 verbali per cellulare alla guida con 1 ritiro di patente

1 verbale per mancanza db killer su motociclo ( circolava senza silenziatore con rumori importanti di emissioni acustiche )

21 verbali per circolazione di monopattino senza casco

2 verbali per circolazione di monopattino sul marciapiede

1 verbale per circolazione a bordo di monopattino elettrico senza aver compiuto 14 anni

1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 0.5 ed inferiore ad 1 KW

1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 1 KW con sequestro ai fini di confisca

Effettuato intervento a carico di un conducente di monopattino non omologato, sanzionato per guida senza patente, senza certificato di circolazione, senza casco e privo di targa. Sanzioni per oltre 5 mila euro, sequestro ai fini della confisca del mezzo e fermi amministrativi per totali 6 mesi.

Attività di sicurezza urbana

Controllata tutta l’area verde del giardino Parker-Lennon con l’ausilio dell’unità cinofila

Passaggi nei giardini delle case Acer di via Rasi e in via Sacco

Controllate le aree verdi condominiali via Reiter e via Pezzana

Operazione antidegrado e ripristino dell’area

Rinvenuto portafoglio e restituito al legittimo proprietario

Tutela del consumatore

9 attività controllate (7 pubblici esercizi, 1 negozio di vicinato e 1 attività di servizi alla persona) e 14 violazioni accertate per un totale di euro 5.582 di sanzioni: