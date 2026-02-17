“Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza”: mercoledì 25 febbraio incontro in Questura a Reggio

Si terrà mercoledì 25 febbraio 2026, alle 10:00, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

Il titolo di questo evento sarà “Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza” e verterà su alcuni temi molto delicati quali il disagio esistenziale, la perdita relativa alla morte, le dipendenze ma anche la solidarietà, l’accoglienza e la speranza.

Si tratterà, anche in questo caso, di un incontro aperto alla cittadinanza per riflettere su ciò che spesso resta invisibile, ma che la Polizia di Stato incontra ogni giorno nel lavoro quotidiano: il dolore umano, la fragilità, la ricerca di un senso, proprio perché la sicurezza nasce anche dalla relazione e dalla capacità di esserci sempre.

L’incontro vedrà la partecipazione illustre di Guidalberto Bormolini, considerato un maestro spirituale del nostro tempo, monaco, teologo, antropologo, tanatologo, nonché fondatore di TUTTOèVITA un progetto che si pone l’obiettivo di accompagnare spiritualmente chi ha perso il senso della propria vita, chi è colpito da una malattia grave o chi accompagna una persona cara nella malattia, chi sta vivendo un lutto o chi teme la propria morte in modo tale da non riuscire a vivere in pienezza.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare all’evento potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo dipps169.0000@pecps.poliziadistato.it

Si sottolinea, inoltre, che anche quest’anno ogni evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.