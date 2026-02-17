Montecchio, monopattino contro auto: grave un 18enne

E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia un giovane 18enne che, stamane intorno alle 8:30 a Montecchio Emilia, è rimasto ferito in un incidente stradale. Il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un’autovettura in via Spallanzani, nella zona industriale del paese. Nel violento scontro il ragazzo ha sbattuto violentemente sull’asfalto. Sotto choc ma illeso il 23enne che conduceva l’autovettura coinvolta, che ha allertato immediatamente i soccorsi. Compito della Polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.