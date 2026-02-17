Memoria e Liberazione: i Carabinieri di Reggio Emilia consegnano i volumi storici sul 1945

Sulla scia dell’iniziativa già avviata con la diffusione dei precedenti Numeri Speciali dedicati ai Carabinieri del 1943 e del 1944, prosegue l’attività di approfondimento storico volta a favorire la conoscenza degli eventi che hanno segnato la storia del Paese. Con la pubblicazione dei volumi “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione” e “I Carabinieri del 1945 – L’Italia liberata”, si conclude ufficialmente il progetto editoriale legato al triennio 1943-1945 promosso dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri.

In questi giorni, su impulso del Comando Generale, le Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia hanno provveduto alla distribuzione dei fascicoli presso diverse realtà del territorio. Le copie sono state consegnate a Reggio Emilia, agli Archivi di Stato, agli Istituti Culturali e alle biblioteche locali aperte al pubblico, a Castelnovo nè Monti e Guastalla presso le biblioteche comunali, affinché l’opera entri a far parte del patrimonio librario della provincia e sia consultabile da tutta l’utenza.

Il volume, curato dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri — rivista tecnico-scientifica edita dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma — rappresenta un prezioso strumento per approfondire una fase cruciale della storia nazionale, caratterizzata da grandi incertezze e sacrifici. In questo quadro, emerge chiaramente il contributo offerto dall’Arma dei Carabinieri e la sua costante vicinanza alle comunità locali. L’opera è inoltre disponibile in formato digitale sul sito istituzionale www.carabinieri.it, nell’area Media & Comunicazione – Rassegna dell’Arma – Numeri Speciali, dove è possibile effettuare il download gratuito. Tra i temi trattati figurano la “Guerra nazionale di liberazione”, il ruolo dei Carabinieri Reali nell’insurrezione e le attività di polizia militare e controspionaggio condotte nelle fasi finali del conflitto.