Il 20 febbraio sarà una ricchissima “Notte dei Racconti” ad Albinea

Venerdì 20 febbraio sarà il tempo della “Notte dei Racconti”. Si tratta di un evento in cui insieme e alla stessa ora, adulti, bambine e bambini si riuniscono attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare. L’iniziativa parte da Reggio e rappresenta un invito all’Italia, all’Europa, al Mondo, per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci. Ogni anno La Notte dei Racconti ha un tema: quello del 2026 è “Venti di Storie” e i colori guida saranno l’azzurro e il blu.

Ad Albinea si è dato vita a un calendario che raccoglie le iniziative che verranno organizzate delle agenzie educative, scolastiche e culturali del paese, che aderiscono tutte all’evento.

Aal Nido comunale l’Aquilone i genitori proporranno letture nel corso di tutta la mattinata. Alla scuola d’infanzia il Frassino, dalle ore 17 alle 19, ci saranno narrazioni a cura dei genitori.

Alla scuola statale d’infanzia Lo Scricciolo, la mattina del 20 febbraio, arriveranno gli studenti delle scuole medie per leggere favole ai bimbi. Dalle ore 17.30 alle 19 le insegnanti inviteranno i bambini della scuola e le loro famiglie a un incontro di letture.

I piccoli della scuola d’infanzia Fism Don Bosco di Borzano aspetteranno La Notte dei Racconti con il gruppo di bambini di 5 anni che parteciperanno alla proposta della scuola primaria Anna Frank. Per loro l’evento sarà dalle ore 17 alle 18.30.

Alla Scuola Primaria Pezzani, dalle ore 18 alle ore 20, ci saranno letture per le classi prime, seconde e terze in tre differenti spazi.

Alla Primaria Anna Frank di Borzano la mattina ci sarà uno spettacolo di teatro di ombre. Poi i ragazzi delle medie leggeranno per quelli della classe quarta.

La scuola secondaria L. Ariosto, dalle ore 18.30 alle 20, accoglierà con alcune letture le classi quarte e quinte della Primaria Pezzani.

Infine la biblioteca comunale Pablo Neruda parteciperà ad “Aspettando la Notte dei Racconti” giovedì 19 febbraio, dalle ore 16.30, con Storie all’ora della merenda in sala civica.