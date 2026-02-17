Il 19 e 20 febbraio Max Angioni protagonista al Teatro Europauditorium di Bologna

Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia riempiendo teatri e piazze, Anche Meno arriva al suo round finale: gli ultimi appuntamenti, previsti nella stagione 2026, che chiuderanno il percorso di uno spettacolo capace di consacrare Max Angioni come uno dei talenti più originali e sorprendenti della nuova comicità italiana.

Il 19 e 20 febbraio Max Angioni sarà protagonista al Teatro Europauditorium di Bologna con due date già sold out, a conferma dell’affetto del pubblico e del grande successo che accompagna questo spettacolo fin dal debutto.

Sì, proprio lui — Max, “quello dei miracoli” — torna sul palco con la sua autoironia irresistibile e l’abilità di trasformare ogni dettaglio quotidiano in un universo fantastico, surreale e incredibilmente familiare. Con lo sguardo sempre un po’ stupefatto, suo malgrado, Max racconta le disavventure di una vita precaria: traslochi infiniti, rubinetti che gocciolano, sedute di psicoterapia e un futuro che sembra puntualmente più grande di lui. Lo fa con ritmo fulmineo da stand-up, improvvisazione naturale e quella capacità tutta sua di esorcizzare la sfiga ridendoci sopra.

Questo round finale del 2026 rappresenta il colpo di gong conclusivo: il modo migliore per salutare uno spettacolo che ha fatto innamorare il pubblico in tutta Italia e che, anche a Bologna, registra il tutto esaurito con largo anticipo.

info@teatroeuropa.it – 051.372540