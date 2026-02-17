martedì, 17 Febbraio 2026
Giornata internazionale della Lingua Madre, tante iniziative nelle scuole e nelle biblioteche bolognesi

Bologna
Tempo di lettura 2 min.

Proposte di formazione per promuovere il patrimonio linguistico della città

Nel 1999, l’Unesco ha istituito la Giornata internazionale della Lingua Madre, per celebrare, il 21 febbraio di ogni anno, la diversità linguistica e culturale, e per promuovere il plurilinguismo e la valorizzazione delle lingue d’origine. Ecco le principali iniziative organizzate dai vari settori dell’Amministrazione comunale attorno alla Giornata 2026.

La Città delle lingue è la rassegna annuale dedicata alla giornata Unesco, che propone iniziative di promozione della diversità linguistica. È organizzata dal Centro RiESco, per celebrare la diversità linguistica attraverso eventi, laboratori e seminari rivolti a scuole, famiglie e insegnanti. Bologna si trasforma in un laboratorio di lingue, dove suoni e parole di diverse culture vengono esplorati, condivisi e valorizzati.
Quest’anno sono tanti gli appuntamenti nelle scuole e nei Centri bambini e famiglie, e le occasioni di formazione per operatori, insegnanti e personale educativo.
Qui tutti gli appuntamenti: https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/la-citta-delle-lingue-2026

Giovedì 19 febbraio, dalle 15 alle 18, è in programma il seminario “Lingue madri: per generare cambiamento”, in sala Anziani a palazzo d’Accursio, a partecipazione libera su iscrizione. Un incontro per riflettere su una nuova idea di competenza plurilingue e di autentica partecipazione, ma anche un’occasione speciale per ascoltare il racconto di chi con le lingue lavora ogni giorno in classe. Per dare valore a tutti i repertori che nella maggior parte dei casi restano silenti e invisibili e aspettano di essere interrogate, ascoltate, guardate, in particolare nei contesti educativi e nelle scuole.
Dare valore alle lingue di origine di ciascuno significa accedere a una galassia di saperi e competenze che merita di emergere. Coltivare la lingua di famiglia aiuta l’apprendimento in lingua italiana di Rachid e di Samira, e offre stimoli linguistici e possibilità di sviluppo all’intera classe.
Interventi di: Daniele Ara, assessore alla Scuola, Comune di Bologna; Gaetana De Angelis, Ufficio V Ambito Bologna USR; Claudia Borghetti, Università di Bologna; Mirca Ognisanti, Centro RiESco; Marta Alaimo, Open Group; Emi Rehana Ferdous, associazione Pace Adesso; Michelle Rivera, Diversity Manager del Comune di Bologna; Giuliana Pancaldi, Istituto Comprensivo 10.
Info: https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/lingue-madri-per-generare-cambiamento

Il Settore Biblioteche e Welfare culturale, con le biblioteche di pubblica lettura è da sempre presidio di accoglienza delle diversità linguistiche. Nella seconda metà di febbraio, in  occasione della Giornata internazionale della Lingua Madre, nelle biblioteche comunali è possibile partecipare a incontri, letture per bambine e bambini di tutte le età, laboratori, conferenze. Sono inoltre disponibili consigli di lettura e bibliografie dedicate. Tra le novità di quest’anno, un incontro sulla poesia dialettale femminile alla Biblioteca Italiana delle Donne (19 febbraio) e gli incontri Viaggio nel mondo attraverso la cucina e le tradizioni (18, 21, 25 febbraio) alla Biblioteca Natalia Ginzburg.

Qui tutti i dettagli delle iniziative: https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti/giornata-internazionale-della-lingua-madre-2026

















