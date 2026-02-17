Da Domani lavori presso l’ufficio postale di Calderara di Reno

Poste Italiane comunica che l’ufficio di Calderara di Reno, sito in via Via Matteotti 2, si prepara al restyling per la sua trasformazione in ufficio polis.

L’ufficio rimarrà chiuso da domani, mercoledì 18 febbraio per poco più di un mese per permettere la realizzazione di lavori di miglioria e l’inserimento dei nuovi servizi.

Durante tutto il periodo di chiusura dell’ufficio di Calderara, gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Bologna 30, sito in via Amatore Sciesa 1 a Bologna, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.35, dotato di ATM H 24.

Nell’ufficio di appoggio di Bologna 30 i cittadini troveranno attivate una sala consulenza e sportelli dedicati agli utenti di Calderara di Reno dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto continuativo (conto, libretto, ecc. ecc.).

La clientela potrà inoltre usufruire anche degli uffici postali limitrofi come:

Bologna 29, sito in via M.E. Lepido 186/2, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35, dotato di ATM H 24.

Bologna 18, sito in via Emilia Ponente 72, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35, dotato di ATM H12.

I lavori permetteranno una riqualificazione e implementazione della sede oltre all’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto.

La sede dell’ufficio sarà interessata da una completa ristrutturazione che interesserà il ripristino della pavimentazione, tinteggiatura, nuova illuminazione, nuovi arredi interni con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti, percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione.