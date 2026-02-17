martedì, 17 Febbraio 2026
Concita De Gregorio e Erica Mou al Duse di Bologna con ‘Un’ultima cosa’

AppuntamentiBologna
Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, giovedì 19 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘Un’ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale’ di e con Concita De Gregorio. Sul palco con la giornalista e scrittrice ci sarà anche la cantautrice pugliese Erica Mou a fare il controcanto ad un racconto sul femminile e sulla sua potenza di fuoco. Un omaggio alla bellezza, alla forza e alla luce di cinque donne del secolo scorso che conquistano, per una sera, il centro della scena.

Sono la poetessa Amelia Rosselli, la pittrice Carol Rama e le fotografe Dora Maar, Vivian Maier e Lisetta Carmi, alle quali De Gregorio dà la parola per l’ultima, definitiva volta, affinché dicano di sé senza diritto di replica altrui.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

















