Carta d’identità elettronica, torna l’open day a Novellara

La carta d’identità non è più di carta: dal 2026 viene sostituita da uno strumento moderno, sicuro e pratico. Per aiutare i cittadini a passare alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo semplice e veloce, e visto il clamoroso successo del primo appuntamento, il Comune di Novellara organizza un secondo Open Day dedicato ai residenti ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 19 febbraio: dalle 13 alle 17:45, con ingresso libero senza obbligo di appuntamento, sarà possibile richiedere la CIE recandosi direttamente all’URP.

L’Open Day è pensato anche in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide e dovranno essere sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con una fotografia recente (senza occhiali); la carta d’identità cartacea in corso di validità o quella elettronica scaduta; Tessera Sanitaria/Codice Fiscale. Il costo è di 22,30 euro con pagamento esclusivamente tramite POS (bancomat o carta di credito).

I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. I cittadini stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune invita i residenti interessati a cogliere questa opportunità per mettersi in regola con anticipo e ottenere un documento aggiornato, più funzionale e adatto ai servizi di oggi.