Bologna: una denuncia per furto e oltre 100 persone controllate dalla Polizia di Stato nella serata di ieri

L’efficacia del dispositivo di sicurezza programmato settimanalmente dalla Questura di Bologna, nella zona del Centro storico e della Stazione ferroviaria Centrale, ha trovato una conferma concreta nei risultati ottenuti durante il servizio di controllo del territorio svoltosi nella serata di ieri, 16 febbraio 2026. L’attività si è conclusa con l’accompagnamento in Questura di un cittadino rumeno di 24 anni, con numerosi precedenti penali, identificato e denunciato per furto e ricettazione, e con l’identificazione di 113 persone e il controllo di 36 veicoli.

L’attenzione rivolta a quest’area sensibile della città, in base anche delle segnalazioni dei cittadini, è stata garantita da un intenso dispiegamento di forze che ha visto l’impiego sinergico di 6 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale e Occidentale, coordinate dal Commissariato di P.S. “Due Torri – S. Francesco”, competenze in zona, per un totale di più di 20 uomini. Obiettivo è quello di garantire una vigilanza costante dell’area e fornire una risposta concreta alle esigenze del territorio.

Da questo punto di vista, alle ore 21:20 nei pressi di Piazza XX Settembre, una pattuglia ha individuato e bloccato un cittadino rumeno, classe 2002, che aveva appena commesso un furto. Il giovane, già notato da alcuni passanti per i suoi movimenti sospetti e segnalato come un soggetto molesto della zona, è stato riconosciuto come l’autore del furto di uno smartphone avvenuto solo quaranta minuti prima presso il McDonald’s di Piazza VIII Agosto. Alla vista degli Agenti, il soggetto ha tentato nervosamente di disfarsi di un cellulare, subito dopo recuperato dai poliziotti e consegnato all’avente diritto, mentre una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un secondo cellulare di cui non sapeva dimostrarne la proprietà. L’operazione si è conclusa con l’accompagnamento del soggetto in Questura per l’identificazione e la successiva denuncia in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione.

Proseguirà l’attività della Polizia di Stato anche nei prossimi giorni con l’intensificazione della sorveglianza e dei controlli in tali aree per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai frequentatori della zona della Stazione.