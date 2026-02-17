Bologna, con droga e coltello all’interno di un parco cittadino: arrestato

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 30enne peruviano, residente in provincia di Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti droga in zona Scandellara, per verificare la presenza di soggetti dediti alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti, come segnalato da alcuni cittadini che si erano rivolti ai militari.

La notizia è stata confermata dalla presenza del 30enne, seduto su una panchina del giardino “Salvatore Quasimodo” situato nelle vicinanze dell’Istituto Comprensivo N. 7 di via Scandellara, con uno zaino al seguito da cui era visibile, non solo ai Carabinieri ma anche agli avventori del parco tra cui mamme e bambini che stavano giocando, la presenza di un coltello a scatto. Alla vista dell’arma bianca, i militari si sono avvicinati velocemente all’uomo per disarmarlo e identificarlo.

A quel punto il 30enne, informato della situazione, è stato perquisito dai Carabinieri e trovato in possesso di circa 600 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina e 2.980 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 30enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.