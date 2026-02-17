martedì, 17 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, con droga e coltello all'interno di un parco cittadino: arrestato





Bologna, con droga e coltello all’interno di un parco cittadino: arrestato

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 30enne peruviano, residente in provincia di Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti droga in zona Scandellara, per verificare la presenza di soggetti dediti alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti, come segnalato da alcuni cittadini che si erano rivolti ai militari.

La notizia è stata confermata dalla presenza del 30enne, seduto su una panchina del giardino “Salvatore Quasimodo” situato nelle vicinanze dell’Istituto Comprensivo N. 7 di via Scandellara, con uno zaino al seguito da cui era visibile, non solo ai Carabinieri ma anche agli avventori del parco tra cui mamme e bambini che stavano giocando, la presenza di un coltello a scatto. Alla vista dell’arma bianca, i militari si sono avvicinati velocemente all’uomo per disarmarlo e identificarlo.

A quel punto il 30enne, informato della situazione, è stato perquisito dai Carabinieri e trovato in possesso di circa 600 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina e 2.980 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 30enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.