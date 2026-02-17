15 nuovi platani al Parco del Popolo per combattere la diffusione del cancro colorato

Sono terminati nella giornata di oggi i lavori per mettere a dimora, all’interno del Parco del Popolo, quindici giovani platani selezionati per combattere l’infezione fungina del cancro colorato. L’intervento è stato inserito in un ampio piano di implementazione del verde che, nel corso del 2025, ha visto la piantumazione di oltre 2000 essenze tra alberi arbusti su tutto il territorio cittadino.

La riqualificazione e manutenzione del verde del territorio urbano, effettuata con interventi mirati grazie al Piano di valutazione del rischio arboreo, ha permesso di individuare elementi di criticità, come l’infezione da cancro colorato sui alcuni platani del Parco del Popolo e intervenire tempestivamente per fermare il diffondersi del fungo. I nuovi platani, oltre ad essere selezionati per resistere alla malattia, vanno a implementare il patrimonio arboreo del parco cittadino. I lavori hanno richiesto alcuni giorni per connettere l’impianto di irrigazione delle piante.

Nel corso del 2025 sono stati messi in atto diversi interventi con lo scopo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, contrastare le isole di calore con compensazioni arboree e mitigare l’impatto dell’inquinamento. Sono stati messi a dimora oltre 2300 tra alberi e arbusti con una varietà di specie, fra autoctone e alloctone, volte a favorire l’adattabilità delle piante a prolungati periodi di siccità, la ricchezza del paesaggio e la biodiversità. Un’attenzione particolare è stata riservata alle piste ciclabili di via don Giovanni Verità e via Ginzburg con quasi 160 nuove piantumazioni per favorire l’ombreggiatura e il benessere dei fruitori delle ciclovie. Infine negli ultimi mesi del 2025 il restyling del Parco del Legno, alle porte della città, ha restituito ai residenti un’area verde di 10mila metri quadrati attrezzata dove sono stati messi a dimora 10 nuovi alberi tra platani, tigli, querce e frassini e una siepe mista di 30 arbusti con cornus sanguinea, cornus mas, corylus avellana, syringa vulgaris, cottinus coggigrya e viburnum opulus per disegnare il percorso lungo i vialetti.