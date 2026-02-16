Winter Cup di tennis allo Sporting Club Sassuolo: tutti i vincitori

Si è svolto lo scorso weekend presso lo Sporting Club Sassuolo il secondo appuntamento della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo, che quest’anno ha raggiunto la quinta edizione. I partecipanti sono stati 108 ragazzi divisi su 3 categorie, under 14 e 16 maschile e under 14 femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna. Un vero successo per il circolo sassolese, che per questa manifestazione ha visto impegnati tanti giocatori di livello altissimo e sfide incredibili tra i giovani atleti che si sono alternati dalla terra rossa al sintetico.

Nella categoria femminile il titolo è andato alla giocatrice di casa Elettra Fabbri che ha superato, dopo una partita a senso unico, Giulia Oddone, tesserata per Circolo Tennis Bologna. Sul gradino più alto del podio nell’under 14 maschile è salito Matteo Grotti, altro atleta di casa Sporting, che ha battuto per 5/3 4/1 Lorenzo Zanardi del TC Castellazzo di Parma. Infine successo di Sebastiano Porcari del TC Fidenza nell’under 16 maschile, che ha sconfitto per 5/3 4/1 la testa di serie n°2 del tabellone, Nicolò Abbruzzese del TC Saliceta.