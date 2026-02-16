Vignola, sabato 21 febbraio si commemora l’Eccidio di Pratomaggiore

Sabato 21 febbraio, a Vignola, è in programma la Commemorazione dell’Eccidio di Pratomaggiore, a 81 anni di distanza da quei tragici accadimenti. Come da tradizione, sono stati invitati a partecipare alunni e insegnanti delle classi quinte delle scuole primarie del territorio. Alle ore 10.00 è previsto il ritrovo presso il Monumento che ricorda l’eccidio degli otto partigiani, in piazza Caduti di Pratomaggiore, in località Bettolino.

Le note del Corpo bandistico di Marano accompagneranno la deposizione della corona al cippo dei caduti, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni partigiane e combattentistiche. Sono previsti gli interventi della sindaca di Vignola Emilia Muratori, del presidente ANPI Vignola Mattia Monduzzi Donazzi e di Marco Fornaciari, artista e autore del monumento ai caduti.

Quest’anno il monumento si presenta arricchito di particolari che lo riportano all’idea originaria dello scultore Marco Fornaciari: grazie alla donazione della famiglia Nasi, in ricordo di uno dei martiri, verrà posizionato un calicanto, arbusto che fiorisce in inverno, per sostituire quello che, alcuni anni fa, fu oggetto di vandalismo, mentre grazie alla donazione del Frantoio Fondovalle saranno posati alcuni grandi sassi che simboleggiano i martiri trucidati dai nazifascisti.

L’eccidio avvenne il 12 febbraio del 1945: come rappresaglia per l’uccisione di un ufficiale tedesco, le truppe naziste, coadiuvate da componenti della Brigata Nera, prelevarono otto prigionieri partigiani dalle carceri di Modena e li portarono a Pratomaggiore dove furono impiccati ai margini della strada principale. I loro corpi rimasero drammaticamente appesi alla trave di legno gettata tra i rami di due olmi, per due giorni consecutivi, perché i tedeschi ne impedivano la rimozione a scopo dimostrativo e intimidatorio. I partigiani impiccati erano Giovanni Caminati (42 anni), Danilo Grana (20 anni), Lino Bertarini (24 anni), Franco Nasi (19 anni), Italo Donini (19 anni), Secondo Venturi (21 anni), Menotti Nicoletti (22 anni) e Omero Lancellotti (19 anni).