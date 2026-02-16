Reggio Emilia, cordoglio per la morte di Gianni Vezzani

«È una notizia che ci scuote profondamente, totalmente inaspettata. Perdiamo un imprenditore serio e capace, sempre pronto a mettersi a disposizione della categoria e della nostra comunità. In tanti anni di appartenenza alla nostra associazione ha dimostrato forte attaccamento ai valori dell’artigianato e al territorio».

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, esprime con queste parole il cordoglio per la scomparsa improvvisa all’età di 71 anni di Gianni Vezzani, storico imprenditore associato Lapam Confartigianato e titolare dell’attività Nonsoloverde. «La notizia della sua scomparsa ci colpisce profondamente – conclude il Segretario Generale Lapam Confartigianato –. In tanti anni di appartenenza alla nostra associazione ha dimostrato grande spirito di collaborazione e un profondo senso di generosità. Basti pensare che è sempre stato tra i partner del nostro Concerto di Natale svolto per beneficenza. In momenti come questo emerge con forza quanto l’associazione sia prima di tutto una comunità di persone. Il suo impegno e la sua partecipazione attiva resteranno un esempio per tutti noi e per le nuove generazioni di imprenditori».

Lapam Confartigianato si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso professionale e umano, rinnovando la propria vicinanza in questo momento di grande dolore.

***

Anche Fondazione Manodori esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Vezzani che per dieci anni ha fatto parte del consiglio generale e del consiglio d’amministrazione dell’ente, contribuendo, in particolare, a promuovere progetti nell’ambito del welfare.

Oltre che nella gestione, l’impegno e la passione di Vezzani sono stati rilevanti per affiancare progetti tesi a promuovere la crescita e la qualificazione dei servizi e delle strutture per le fragilità sociali e il volontariato.

Presidente, segretario generale e amministratori sono vicini ai figli e alla moglie Maura.