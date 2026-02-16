Modena, il Sindaco ha comunicato le nomine riguardanti la Fondazione Teatro Comunale e le Gallerie Estensi

Nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 16 febbraio il sindaco Massimo Mezzetti ha comunicato all’Assemblea le nomine e le designazioni effettuate nei giorni scorsi riguardanti la Fondazione Teatro Comunale di Modena e le Gallerie Estensi.

Per il Consiglio direttivo della Fondazione Teatro Comunale di Modena, il sindaco ha informato che, a seguito delle audizioni e delle indicazioni del Consiglio comunale, sono stati nominati Valeria Parrella ed è stato rinnovato l’incarico a Eugenio Candi, già componente del Consiglio direttivo. I due entrano in carica per un mandato di tre anni e svolgeranno l’incarico a titolo gratuito, contribuendo con competenze ed esperienze diverse alla guida e all’indirizzo culturale di una delle istituzioni più significative della vita musicale e teatrale cittadina.

Per quanto riguarda le Gallerie Estensi, museo dotato di autonomia speciale, il sindaco ha comunicato di aver designato Valentina Galloni, attualmente dirigente del Servizio Iniziative culturali e di promozione turistica ed economica del Comune di Modena, quale componente del Comitato scientifico. La designazione è avvenuta su richiesta del Ministero della Cultura e secondo le modalità previste, trattandosi di un incarico ricoperto da un dipendente dell’Amministrazione comunale.

Al termine dell’intervento, il sindaco ha rivolto ai nominati i propri auguri di buon lavoro.