Il sindaco Lepore incontra la comunità cinese in vista del Capodanno

Nella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto a Palazzo d’Accursio una delegazione della comunità cinese cittadina guidata dal Presidente dell’Associazione Cinese in Emilia-Romagna, Cai Huanzhong. La visita si è svolta in occasione dell’imminente celebrazione della Festa di Primavera, o Capodanno Cinese, tra le più importanti ricorrenze della tradizione cinese.

Nel corso dell’incontro si è discusso del contributo che la comunità cinese offre alla città sotto il profilo sociale, culturale ed economico, nonché delle prospettive di nuove opportunità e collaborazioni future. Obiettivo condiviso è quello di rafforzare ulteriormente il dialogo istituzionale e valorizzare iniziative comuni sul territorio.

È stata inoltre ribadita l’importanza di promuovere occasioni di incontro interculturale e di partecipazione cittadina, strumenti concreti per consolidare relazioni positive e favorire una piena integrazione nel rispetto delle diverse tradizioni.

Quest’anno, secondo il calendario tradizionale cinese, si entra nell’Anno del Cavallo, simbolo di energia, determinazione e slancio verso nuovi obiettivi. Il Capodanno Cinese, o Chūn Jié (Festa di Primavera), è la festività più importante per ritrovarsi in famiglia e scambiarsi auguri di prosperità e fortuna. In occasione di questo incontro, il Consolato Cinese di Milano ha voluto far pervenire un omaggio istituzionale, consegnato tramite l’Associazione Cinese in Emilia-Romagna, come segno di attenzione e vicinanza alla città.

Domani, martedì 17 febbraio, Palazzo Re Enzo sarà illuminato di rosso come segno di partecipazione e condivisione della Festa di Primavera con la comunità cinese della città. A partire dalle ore 20.00 di domani fino all’1.00 del mattino, la comunità cinese organizzerà piccoli festeggiamenti in Piazza Maggiore, aperti alla cittadinanza.

“La comunità cinese rappresenta una componente vitale e dinamica della nostra città – ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore –. Il dialogo e la collaborazione costruiti in questi anni sono la base per sviluppare nuovi progetti comuni, nel segno dell’inclusione, della crescita condivisa e del rispetto reciproco. Celebrare insieme la Festa di Primavera significa rinnovare un legame importante per Bologna e per tutta la sua comunità. Rivolgo i più sinceri auguri alla comunità cinese per queste giornate di festa”.