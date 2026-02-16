Giovedì a Sant’Ilario d’Enza evento rivolto a soci CAI e a quanti si interessano di ambiente e territorio

Prosegue a Sant’Ilario d’Enza il ciclo “Focus Natura”, organizzato dal CAI Val d’Enza-GEB, con appuntamento importante per chi si interessa di ambiente e per chi ha a cuore il territorio: giovedì 19 Febbraio sarà a Sant’Ilario d’Enza, nell’ambito di “Focus Natura”, Paolo Pileri nome noto nel panorama nazionale, membro del Comitato scientifico ISPRA, ascoltato in varie audizioni in Parlamento su progetti di legge e in commissioni europee.

Insegna Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano. Si occupa, oltre che di suolo e del suo consumo, anche di pianificazione di linee lente ciclabili e camminabili. E’ co-ideatore e responsabile scientifico del progetto VENTO, la più lunga ciclovia turistica che collegherà VENezia con TOrino. Ha scritto vari libri dedicati all’importanza del suolo e alle attività considerate “lente” per rispettare e gustare al meglio il paesaggio.

Ci parlerà della importanza del suolo, grande regolatore climatico e custode di un terzo della biodiversità terrestre, il suolo è l’habitat di miliardi di esseri viventi che consentono alle piante di sopravvivere, riserva preziosissima di acqua è la fonte di quasi tutto il cibo di cui si nutrono animali e umani.

Ma noi continuiamo a non riconoscere il suo status di corpo vivente, natura non rinnovabile e non resiliente, dato che impiega 2000 anni per crescere di soli 10 centimetri. Fuori dall’agenda dei beni comuni, il suolo resta un prodotto di mercato, una risorsa da consumare senza scrupoli, con conseguenze drammatiche per tutti noi.

Ci aiuterà a capire come difenderlo imparando a porre le domande giuste a coloro – tecnici, amministratori, urbanisti – che avallano il suo consumo, spesso camuffato da sostenibilità.

Ci spiegherà anche come riconquistarlo con lungimiranti operazioni di depavimentazione urbana così da migliorare progressivamente la qualità della vita nei centri abitati.

La conferenza si terrà nel Centro Culturale Mavarta alle ore 21,00. Ingresso libero.