“Cattaneo-Deledda” al centro dell’Europa: progetti di inclusione e cittadinanza attiva

L’Istituto Cattaneo Deledda di Modena si prepara a vivere settimane di intensa attività internazionale, accogliendo tre delegazioni provenienti da Polonia, Francia e Grecia nell’ambito dei programmi Erasmus+ e delle reti di cooperazione educativa europea.

Le visite rappresentano un importante riconoscimento del ruolo dell’Istituto come scuola di riferimento per l’inclusione, la cittadinanza attiva, l’innovazione didattica e l’apertura internazionale. In tutte le giornate sarà centrale il coinvolgimento diretto degli studenti, che accompagneranno gli ospiti, presenteranno i laboratori e illustreranno i progetti della scuola, assumendo il ruolo di veri ambasciatori del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 febbraio, con l’arrivo di cinque operatori giovanili dalla Polonia, alcuni dei quali docenti di scuola superiore. La visita, organizzata con l’associazione Il Cassetto dei Sogni, sarà dedicata alla conoscenza del modello formativo del “Cattaneo Deledda” e alla costruzione di future collaborazioni Erasmus+. In questa occasione è stato inoltre proposto all’Istituto di selezionare quattro studenti per uno Youth Exchange in Polonia, in programma dal 5 al 12 luglio, dedicato alla partecipazione giovanile e al benessere psicofisico.

Il 25 febbraio sarà invece la volta di una delegazione dell’Académie PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), composta da ispettori, dirigenti e docenti francesi impegnati in un percorso di job shadowing sui temi dell’educazione alla cittadinanza, dei valori repubblicani e dell’inclusione scolastica. Gli ospiti assisteranno ad attività didattiche, visiteranno i laboratori e parteciperanno a momenti di confronto con la dirigenza e i docenti, con il supporto del Dipartimento di Francese per l’accoglienza linguistica e culturale.

Dal 16 al 20 marzo, infine, una delegazione greca di un’importante associazione di Atene attiva nel settore della disabilità e dell’inclusione sociale sarà a Modena. Il 17 marzo visiterà il “Cattaneo Deledda” per conoscere le buone pratiche inclusive, i progetti educativi e le iniziative di benessere e partecipazione studentesca, co la possibilità di future collaborazioni europee.

foto: studenti e docenti del Centro Integrato San Juan-Donibane di Pamplona (Spagna), al termine di una settimana trascorsa nel 2024 al Cattaneo-Deledda, tra workshop, visite ad aziende artigianali e al territorio.