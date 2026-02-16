Al via al Teatro Dehon la XX edizione della rassegna “Diverse abilità in scena”

Prende il via al Teatro Dehon (via Libia 59, Bologna) la ventesima edizione della rassegna “Diverse abilità in scena”, promossa dalla Fondazione Gli amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris ETS. Un traguardo importante per un progetto culturale che, nel corso degli anni, si è affermato come spazio di espressività, professionalità e integrazione nel panorama teatrale cittadino.

La rassegna porta sul palco compagnie, associazioni e talenti, molti dei quali operano a stretto contatto con la fragilità della persona, trasformando il teatro in strumento di inclusione, relazione e crescita condivisa.

Ad aprire il cartellone, martedì 17 febbraio alle ore 21.00, sarà TenTeatroMusica con “Una donna qualunque” di Alessio De Nigris, per la regia di Graziano Ferrari. La compagnia rappresenta una realtà capace di coniugare parola, musica ed espressività scenica in un percorso teatrale attento alla dimensione umana e narrativa.

In occasione del debutto, Alessio De Nigris ricorda l’origine dell’opera: «Questo spettacolo nasce quando avevo 24 anni e, a distanza di oltre cinquant’anni, il tema che affronta è ancora attuale: il desiderio di costruire una famiglia e le difficoltà che lo accompagnano». L’ingresso è libero.

Fino a giugno si alterneranno sul palco anche gli spettacoli di TenTeatroMusica, Gruppo Dopo… di Nuovo – Gli amici di Luca, Scuola primaria Don Milani, Compagnia Gli amici di Luca, Teatranti in barca dell’ARCA della Misericordia, Magnifico Teatrino Errante, Le Salamandre dell’associazione Il Seno di Poi.

Il calendario conferma la vocazione della rassegna a valorizzare esperienze artistiche capaci di intrecciare qualità teatrale e impegno sociale.