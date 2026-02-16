Al via a Castelvetro la “Palestra della memoria” per la prevenzione del decadimento cognitivo dopo i 70 anni

Giovedì 19 febbraio prende avvio al Centro Civico di Solignano Nuovo la “Palestra della memoria”, un progetto promosso dall’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia-Romagna, che mira alla prevenzione del decadimento cognitivo. L’attività è rivolta a persone con più di 70 anni che desiderano migliorare la propria memoria attraverso esercizi di stimolazione delle funzioni intellettive proposti dai volontari formati dall’Ausl di Modena.

Un’attività che si inserisce all’interno delle politiche di welfare attive nel territorio. La fattibilità di questo progetto di comunità è frutto della stretta collaborazione tra Ausl, mondo dell’associazionismo e Amministrazione comunale di Castelvetro.

«Negli ultimi mesi – dice Rosalinda Lo Truglio, assessore castelvetrese al welfare – alcuni cittadini hanno manifestato il bisogno di avere spazi idonei e attività stimolanti per gli anziani, ed è a partire da questa sollecitazione che abbiamo deciso di realizzare una “palestra della memoria” anche nel nostro territorio. Crediamo infatti che sia fondamentale implementare misure a favore dell’invecchiamento attivo, al fine di evitare l’isolamento e prevenire l’evoluzione verso la disabilità e la non autosufficienza della persona anziana».

Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 9 alle 11 e sono a partecipazione gratuita previa iscrizione. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 329 2112085 dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 16.